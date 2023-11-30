Щекалев Никифор Гавриилович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
24.10.1847
Дочь: Параскева Никифоровна
Мать ребёнка: Щекалева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
06.05.1850
Дочь: Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Щекалева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Щекалева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Щекалев Федор Никифорович
Мать ребёнка: Щекалева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Щекалев Василий Никифорович
Мать ребёнка: Щекалева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щекалева Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно