Щекалев Никифор Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩекалев Никифор Гавриилович

Щекалев Никифор Гавриилович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Щекалев Гавриил Гурьевич

Мать: Щекалева Ксения Моисеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.10.1847

Дочь: Параскева Никифоровна

Мать ребёнка: Щекалева Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.05.1850

Дочь: Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Щекалева Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Щекалев Иван Никифорович

Мать ребёнка: Щекалева Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Щекалев Федор Никифорович

Мать ребёнка: Щекалева Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Щекалев Василий Никифорович

Мать ребёнка: Щекалева Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щекалева Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close