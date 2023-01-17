Щекалева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекалева Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1847

Дочь: Параскева Никифоровна

Отец ребёнка: Щекалев Никифор Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.05.1850

Дочь: Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Щекалев Никифор Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Щекалев Иван Никифорович

Отец ребёнка: Щекалев Никифор Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Щекалев Федор Никифорович

Отец ребёнка: Щекалев Никифор Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Щекалев Василий Никифорович

Отец ребёнка: Щекалев Никифор Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щекалев Никифор Гавриилович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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