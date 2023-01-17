Щекалева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1847
Дочь: Параскева Никифоровна
Отец ребёнка: Щекалев Никифор Гавриилович
Рождение ребёнка
06.05.1850
Дочь: Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Щекалев Никифор Гавриилович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Щекалев Никифор Гавриилович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Щекалев Федор Никифорович
Отец ребёнка: Щекалев Никифор Гавриилович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Щекалев Василий Никифорович
Отец ребёнка: Щекалев Никифор Гавриилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно