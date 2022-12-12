(Щекалева) Параскева Никифоровна
Место рождения
Дата рождения24.10.1847
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1847
Крещение
24.10.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Матери рожденной родная сестра Евфимия Иванова (Чумакова?)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858