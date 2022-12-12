(Щекалева) Параскева Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щекалева) Параскева Никифоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

24.10.1847

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1847

Отец: Щекалев Никифор Гавриилович

Мать: Щекалева Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.10.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Матери рожденной родная сестра Евфимия Иванова (Чумакова?)
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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