Щекалева (Чайкина) Дарья Назаровна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Чайкин Назар Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1801
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1804
Отец ребёнка: Щекалев Гурий Иванович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Агриппина Гурьевна
Отец ребёнка: Щекалев Гурий Иванович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Щекалев Гурий Иванович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Васса Гурьевна
Отец ребёнка: Щекалев Гурий Иванович
Рождение ребёнка
13.03.1814
Дочь: Евдокия Гурьевна
Отец ребёнка: Щекалев Гурий Иванович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Щекалев Гурий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858