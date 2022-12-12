Щекалева (Чайкина) Дарья Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекалева (Чайкина) Дарья Назаровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1782

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Чайкин Назар Петрович

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.01.1801

Муж: Щекалев Гурий Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1804

Сын: Щекалев Гавриил Гурьевич

Отец ребёнка: Щекалев Гурий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Агриппина Гурьевна

Отец ребёнка: Щекалев Гурий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Сын: Щекалев Матвей Гурьевич

Отец ребёнка: Щекалев Гурий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Васса Гурьевна

Отец ребёнка: Щекалев Гурий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.03.1814

Дочь: Евдокия Гурьевна

Отец ребёнка: Щекалев Гурий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Щекалев Иван Гурьевич

Отец ребёнка: Щекалев Гурий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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