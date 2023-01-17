(Щекалева) Агриппина Гурьевна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Щекалев Гурий Иванович
Мать: Щекалева Дарья Назаровна
Крещение
26.03.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник священника Григория Красноперова сын Андрей
Смерть
Неизвестно