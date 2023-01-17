(Щекалева) Агриппина Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щекалева) Агриппина Гурьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Щекалев Гурий Иванович

Мать: Щекалева Дарья Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
26.03.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник священника Григория Красноперова сын Андрей
Смерть
Неизвестно
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