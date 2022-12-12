Щекалева Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекалева Ксения Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

14.01.1810

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Щекалев Николай Иванович

Отец ребёнка: Щекалев Иван Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Сын: Щекалев Гурий Иванович

Отец ребёнка: Щекалев Иван Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Бабикова Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Щекалев Иван Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Сын: Щекалев Автоном Иванович

Отец ребёнка: Щекалев Иван Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щекалев Иван Андрианович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
14.01.1810
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Не отпета
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