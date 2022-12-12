Щекалева Ксения Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти14.01.1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Щекалев Иван Андрианович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Щекалев Иван Андрианович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Бабикова Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Щекалев Иван Андрианович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Щекалев Иван Андрианович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.01.1810
Не отпета