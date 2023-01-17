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Щекалев Николай Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1779

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Щекалев Иван Андрианович

Мать: Щекалева Ксения Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.02.1799

Жена: Щекалева Саломея Макаровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.05.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.07.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1802

Сын: Щекалев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Щекалева Саломея Макаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
01.04.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.05.1804

Сын: Щекалев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Щекалева Саломея Макаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.10.1806

Дочь: Сорокина Фекла Николаевна

Мать ребёнка: Щекалева Саломея Макаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.04.1809

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Щекалева Саломея Макаровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1824
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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