Щекалев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Бракосочетание
06.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.05.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.07.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Щекалева Саломея Макаровна
Крещение
01.04.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.05.1804
Сын: Щекалев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Щекалева Саломея Макаровна
Рождение ребёнка
02.10.1806
Дочь: Сорокина Фекла Николаевна
Мать ребёнка: Щекалева Саломея Макаровна
Рождение ребёнка
21.04.1809
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Щекалева Саломея Макаровна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1824