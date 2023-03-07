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Щекалев Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

20.05.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1804

Отец: Щекалев Николай Иванович

Мать: Щекалева Саломея Макаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.05.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Агриппина Дмитриевна

Мать ребёнка: Щекалева Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Матрона Дмитриевна

Мать ребёнка: Щекалева Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Щекалев Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Щекалева Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Щекалев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Щекалева Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Щекалев Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: Щекалева Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Щекалев Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Щекалева Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щекалева Евдокия Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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