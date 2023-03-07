Щекалев Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.05.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1804
Крещение
21.05.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Агриппина Дмитриевна
Мать ребёнка: Щекалева Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Матрона Дмитриевна
Мать ребёнка: Щекалева Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Щекалев Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Щекалева Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Щекалев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Щекалева Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Щекалева Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Щекалев Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Щекалева Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно