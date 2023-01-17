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Щекалев Андрей Дмитриевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Щекалев Дмитрий Николаевич

Мать: Щекалева Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Щекалева Ксения Прокопьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Щекалева Ксения Прокопьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Щекалев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Щекалева Ксения Прокопьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щекалева Ксения Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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