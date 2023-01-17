Щекалев Андрей Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Щекалева Ксения Прокопьевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Щекалева Ксения Прокопьевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Щекалева Ксения Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно