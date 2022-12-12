Щекалев Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
29.07.1850
Жена: Щекалева Анна Борисовна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Пооручители по женихе | Петр Андреев Новиков
Рождение ребёнка
19.11.1850
Дочь: Матрона Николаевна
Мать ребёнка: Щекалева Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Щекалева Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мавра Николаевна
Мать ребёнка: Щекалева Анна Борисовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно