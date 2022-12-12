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Щекалев Николай Дмитриевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Щекалев Дмитрий Николаевич

Мать: Щекалева Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.07.1850

Жена: Щекалева Анна Борисовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Пооручители по женихе | Петр Андреев Новиков
Рождение ребёнка
19.11.1850

Дочь: Матрона Николаевна

Мать ребёнка: Щекалева Анна Борисовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Щекалев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Щекалева Анна Борисовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мавра Николаевна

Мать ребёнка: Щекалева Анна Борисовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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