Сорокина (Щекалева) Фекла Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Щекалева) Фекла Николаевна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

02.10.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1806

Отец: Щекалев Николай Иванович

Мать: Щекалева Саломея Макаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.10.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Семена Якимова Бабикова жена Матрона Иванова
Крещение
31.07.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.10.1825

Муж: Сорокин Петр Григорьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826

Сын: Сорокин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Сорокин Петр Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Сорокин Петр Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Сорокин Иван Петрович

Отец ребёнка: Сорокин Петр Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Сорокин Петр Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Сорокин Василий Петрович

Отец ребёнка: Сорокин Петр Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Сорокин Ефим Петрович

Отец ребёнка: Сорокин Петр Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Сорокин Петр Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Устина Петровна

Отец ребёнка: Сорокин Петр Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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