Сорокина (Щекалева) Фекла Николаевна
Место рождения
Дата рождения02.10.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1806
Крещение
12.10.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Семена Якимова Бабикова жена Матрона Иванова
Крещение
31.07.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.10.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826
Сын: Сорокин Григорий Петрович
Отец ребёнка: Сорокин Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Сорокин Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Сорокин Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Сорокин Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Сорокин Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Сорокин Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Сорокин Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Устина Петровна
Отец ребёнка: Сорокин Петр Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно