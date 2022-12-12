Сорокин Петр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Сорокин Григорий Ульянович
Мать: Сорокина Екатерина
Бракосочетание
14.10.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826
Сын: Сорокин Григорий Петрович
Мать ребёнка: Сорокина Фекла Николаевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Сорокина Фекла Николаевна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Сорокина Фекла Николаевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Параскева Петровна
Мать ребёнка: Сорокина Фекла Николаевна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Сорокина Фекла Николаевна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Сорокина Фекла Николаевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: Сорокина Фекла Николаевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Устина Петровна
Мать ребёнка: Сорокина Фекла Николаевна
Крещение
02.01.1851
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно