Сорокин Петр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Петр Григорьевич

Сорокин Петр Григорьевич

avatar

Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Сорокин Григорий Ульянович

Мать: Сорокина Екатерина

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
14.10.1825

Жена: Сорокина Фекла Николаевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826

Сын: Сорокин Григорий Петрович

Мать ребёнка: Сорокина Фекла Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Сорокина Фекла Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Сорокин Иван Петрович

Мать ребёнка: Сорокина Фекла Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Параскева Петровна

Мать ребёнка: Сорокина Фекла Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Сорокин Василий Петрович

Мать ребёнка: Сорокина Фекла Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Сорокин Ефим Петрович

Мать ребёнка: Сорокина Фекла Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Дарья Петровна

Мать ребёнка: Сорокина Фекла Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Устина Петровна

Мать ребёнка: Сорокина Фекла Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.01.1851
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close