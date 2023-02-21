Сорокина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Сорокин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Ульянович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1806

Сын: Сорокин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Ульянович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1810

Сын: Сорокин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Ульянович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Канова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Ульянович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Кондюрина Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Ульянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Сорокин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Ульянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Григорий Ульянович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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