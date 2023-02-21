Сорокина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Ульянович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Ульянович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Сорокин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Ульянович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Канова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Ульянович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Кондюрина Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Ульянович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Сорокин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Ульянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно