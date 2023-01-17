Сорокин Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Сорокин Григорий Ульянович
Мать: Сорокина Екатерина
Бракосочетание
18.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1824
Сын: Сорокин Никандр
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Авдеевна
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно