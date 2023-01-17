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Сорокин Иван Григорьевич

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Сорокин Григорий Ульянович

Мать: Сорокина Екатерина

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
18.02.1821

Жена: Сорокина Евдокия Авдеевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1824

Сын: Сорокин Никандр

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия Авдеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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