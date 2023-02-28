Сорокина (Бузина) Евдокия Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Бузина) Евдокия Авдеевна

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Бузин Авдей Саввич

Мать: Бузина Агафия Саввична

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
18.02.1821

Муж: Сорокин Иван Григорьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1824

Сын: Сорокин Никандр

Отец ребёнка: Сорокин Иван Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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