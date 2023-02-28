Сорокина (Бузина) Евдокия Авдеевна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Бузин Авдей Саввич
Мать: Бузина Агафия Саввична
Бракосочетание
18.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1824
Сын: Сорокин Никандр
Отец ребёнка: Сорокин Иван Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно