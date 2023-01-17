Бузин Авдей Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Бузин Савва
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Глебова Анна Авдеевна
Мать ребёнка: Бузина Агафия Саввична
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Сорокина Евдокия Авдеевна
Мать ребёнка: Бузина Агафия Саввична
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.03.1800
Дочь: Дарья Авдеевна
Мать ребёнка: Бузина Агафия Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бузина Агафия Саввична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно