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Бузин Авдей Саввич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Бузин Савва

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Глебова Анна Авдеевна

Мать ребёнка: Бузина Агафия Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Сорокина Евдокия Авдеевна

Мать ребёнка: Бузина Агафия Саввична

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.03.1800

Дочь: Дарья Авдеевна

Мать ребёнка: Бузина Агафия Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузина Агафия Саввична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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