Глебова (Бузина) Анна Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебова (Бузина) Анна Авдеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Бузин Авдей Саввич

Мать: Бузина Агафия Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.01.1815

Муж: Глебов Матвей Никитич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1815

Сын: Глебов Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Глебов Матвей Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Параскева Матвеевна

Отец ребёнка: Глебов Матвей Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.02.1820

Сын: Глебов Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Глебов Матвей Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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