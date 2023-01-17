Глебова (Бузина) Анна Авдеевна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Бузин Авдей Саввич
Мать: Бузина Агафия Саввична
Бракосочетание
24.01.1815
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1815
Отец ребёнка: Глебов Матвей Никитич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Параскева Матвеевна
Отец ребёнка: Глебов Матвей Никитич
Рождение ребёнка
02.02.1820
Сын: Глебов Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Глебов Матвей Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно