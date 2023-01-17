Глебов Андрей Матвеевич
Место рождения
Дата рождения?.11.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1815
Отец: Глебов Матвей Никитич
Мать: Глебова Анна Авдеевна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Глебова Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Глебова Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Крылова Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Глебова Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.06.1848
Мать ребёнка: Глебова Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.12.1850
Мать ребёнка: Глебова Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Глебова Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Глебов Феоктист Андреевич
Мать ребёнка: Глебова Матрена Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно