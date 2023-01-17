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Глебов Андрей Матвеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.11.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1815

Отец: Глебов Матвей Никитич

Мать: Глебова Анна Авдеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Глебов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Глебова Матрена Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Глебов Петр Андреевич

Мать ребёнка: Глебова Матрена Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Крылова Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Глебова Матрена Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.06.1848

Сын: Глебов Леонтий Андреевич

Мать ребёнка: Глебова Матрена Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.12.1850

Сын: Глебов Игнатий Андреевич

Мать ребёнка: Глебова Матрена Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Глебов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Глебова Матрена Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Глебов Феоктист Андреевич

Мать ребёнка: Глебова Матрена Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глебова Матрена Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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