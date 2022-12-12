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Глебов Игнатий Андреевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

31.12.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1850

Отец: Глебов Андрей Матвеевич

Мать: Глебова Матрена Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.01.1851
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
22.05.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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