Крылова (Глебова) Пелагея Андреевна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Крещение
22.05.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.07.1867
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | Василий Кирилов Парыгин | Трофим Иванов Чайкин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно