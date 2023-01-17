Крылова (Глебова) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова (Глебова) Пелагея Андреевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Глебов Андрей Матвеевич

Мать: Глебова Матрена Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.05.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.07.1867

Муж: Крылов Василий Михайлович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | Василий Кирилов Парыгин | Трофим Иванов Чайкин
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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