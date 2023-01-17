Крылов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрылов Василий Михайлович

Крылов Василий Михайлович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Крылов Михаил Спиридонович

Мать: Крылова Марфа Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.07.1867

Жена: Крылова Пелагея Андреевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | Василий Кирилов Парыгин | Трофим Иванов Чайкин
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close