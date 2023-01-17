Крылов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Крылов Михаил Спиридонович
Мать: Крылова Марфа Ивановна
Бракосочетание
28.07.1867
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | Василий Кирилов Парыгин | Трофим Иванов Чайкин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно