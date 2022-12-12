Крылова (Винокурова) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова (Винокурова) Марфа Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Винокуров Иван Андреевич

Мать: Винокурова Екатерина Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
04.08.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Феодосия Михайловна

Отец ребёнка: Крылов Михаил Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Крылов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Крылов Михаил Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Крылов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Крылов Михаил Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Крылов Степан Михайлович

Отец ребёнка: Крылов Михаил Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Крылов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Крылов Михаил Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Крылов Егор Михайлович

Отец ребёнка: Крылов Михаил Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Крылов Семен Михайлович

Отец ребёнка: Крылов Михаил Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов Михаил Спиридонович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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