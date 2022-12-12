Крылова (Винокурова) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Крещение
04.08.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Крылов Михаил Спиридонович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Крылов Михаил Спиридонович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Крылов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Крылов Михаил Спиридонович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Крылов Михаил Спиридонович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Крылов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Крылов Михаил Спиридонович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Крылов Михаил Спиридонович
Рождение ребёнка
Около 1859
Отец ребёнка: Крылов Михаил Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно