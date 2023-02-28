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Винокуров Иван Андреевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Винокуров Андрей Иакинфович

Мать: Винокурова Степанида Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
?.01.1818

Жена: Винокурова Екатерина Антоновна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Чайкина Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Винокурова Екатерина Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Краснова Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Винокурова Екатерина Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Крылова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Винокурова Екатерина Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Винокуров Филипп Иванович

Мать ребёнка: Винокурова Екатерина Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Винокуров Петр Иванович

Мать ребёнка: Винокурова Екатерина Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокуров Сергей Иванович

Мать ребёнка: Винокурова Екатерина Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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