Винокуров Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Бракосочетание
?.01.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Чайкина Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Винокурова Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Краснова Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Винокурова Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Крылова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Винокурова Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Винокуров Филипп Иванович
Мать ребёнка: Винокурова Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Винокурова Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винокуров Сергей Иванович
Мать ребёнка: Винокурова Екатерина Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно