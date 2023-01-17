Краснова (Винокурова) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Крещение
20.08.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1844
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Краснов Иван Козмич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Краснов Иван Козмич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Краснов Иван Козмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Краснов Иван Козмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно