Краснова (Винокурова) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Винокурова) Ксения Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Винокуров Иван Андреевич

Мать: Винокурова Екатерина Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.08.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1844

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Краснов Иван Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Краснов Петр Иванович

Отец ребёнка: Краснов Иван Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Краснов Иван Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Иван Козмич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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