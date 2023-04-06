Винокурова (Ширкина) Екатерина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокурова (Ширкина) Екатерина Антоновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Ширманов Антон Матвеевич

Мать: Ширманова Матрона Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
?.01.1818

Муж: Винокуров Иван Андреевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Чайкина Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Винокуров Иван Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Краснова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Винокуров Иван Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Крылова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Винокуров Иван Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Винокуров Филипп Иванович

Отец ребёнка: Винокуров Иван Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Винокуров Петр Иванович

Отец ребёнка: Винокуров Иван Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокуров Сергей Иванович

Отец ребёнка: Винокуров Иван Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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