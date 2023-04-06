Винокурова (Ширкина) Екатерина Антоновна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Бракосочетание
?.01.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Чайкина Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Винокуров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Краснова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Винокуров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Крылова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Винокуров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Винокуров Филипп Иванович
Отец ребёнка: Винокуров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Винокуров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винокуров Сергей Иванович
Отец ребёнка: Винокуров Иван Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно