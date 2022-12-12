Ширманова Матрона Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Винокурова Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Ширманов Антон Матвеевич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Ширманов Антон Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1834