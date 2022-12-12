Ширманова Матрона Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширманова Матрона Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Винокурова Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Ширманов Антон Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Ширманов Петр Антонович

Отец ребёнка: Ширманов Антон Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширманов Антон Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1834
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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