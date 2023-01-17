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Винокуров Петр Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Винокуров Иван Андреевич

Мать: Винокурова Екатерина Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.08.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
04.08.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1850

Сын: Винокуров Иван Петрович

Мать ребёнка: Винокурова Екатерина Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.09.1852

Сын: Винокуров Никита Петрович

Мать ребёнка: Винокурова Екатерина Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винокурова Екатерина Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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