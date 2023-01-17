Винокуров Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Крещение
20.08.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
04.08.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1850
Мать ребёнка: Винокурова Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.09.1852
Сын: Винокуров Никита Петрович
Мать ребёнка: Винокурова Екатерина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно