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Винокуров Иван Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

08.02.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1850

Отец: Винокуров Петр Иванович

Мать: Винокурова Екатерина Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.02.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники были: заводскаго мастероваго Феоктиста Кириллова Дьячкова сын Спиридон, мастероваго Спиридона Козмина Крылова дочь девица Анна
Смерть
Неизвестно
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