Винокуров Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения08.02.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1850
Крещение
11.02.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники были: заводскаго мастероваго Феоктиста Кириллова Дьячкова сын Спиридон, мастероваго Спиридона Козмина Крылова дочь девица Анна
Смерть
Неизвестно