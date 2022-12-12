Чайкина (Винокурова) Анисия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиМежду 1847 и 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
15.06.1840
Муж: Чайкин Иван Титович
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Чайкин Иван Титович
Рождение ребёнка
16.08.1843
Отец ребёнка: Чайкин Иван Титович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Чайкин Лука Иванович
Отец ребёнка: Чайкин Иван Титович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1847 и 1850