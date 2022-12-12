Чайкина (Винокурова) Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧайкина (Винокурова) Анисия Ивановна

Чайкина (Винокурова) Анисия Ивановна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1819

Дата смерти

Между 1847 и 1850

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Винокуров Иван Андреевич

Мать: Винокурова Екатерина Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.06.1840

Муж: Чайкин Иван Титович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841

Сын: Чайкин Трофим Иванович

Отец ребёнка: Чайкин Иван Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.08.1843

Сын: Чайкин Матвей Иванович

Отец ребёнка: Чайкин Иван Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Чайкин Лука Иванович

Отец ребёнка: Чайкин Иван Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1847 и 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close