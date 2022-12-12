Чайкин Матвей Иванович
Место рождения
Дата рождения16.08.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1843
Отец: Чайкин Иван Титович
Мать: Чайкина Анисия Ивановна
Крещение
20.08.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.01.1870
Жена: Чайкина Анна Саввична
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно