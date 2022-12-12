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Краснов Иван Козмич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Краснов Козма Саввич

Мать: Краснова Агриппина Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.08.1844

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Краснова Ксения Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Краснов Петр Иванович

Мать ребёнка: Краснова Ксения Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Краснова Ксения Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Ксения Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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