Краснов Иван Козмич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
03.08.1844
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Краснова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Краснова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Краснова Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Краснова Ксения Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно