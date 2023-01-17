Краснов Козма Саввич
Место рождения
Дата рождения?.01.1804
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1804
Рождение ребёнка
1824
Сын: Краснов Иван Козмич
Мать ребёнка: Краснова Агриппина Степановна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ирина Козминична
Мать ребёнка: Краснова Агриппина Степановна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анастасия Козминична
Мать ребёнка: Краснова Агриппина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850