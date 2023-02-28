Краснова (Шаимова) Екатерина Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Шаимова) Екатерина Еремеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1784

Дата смерти

Между 1829 и 1833

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Шаимов Еремей Афанасьевич

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.03.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.01.1804

Сын: Краснов Козма Саввич

Отец ребёнка: Краснов Савва Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1804

Муж: Краснов Савва Григорьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1806

Сын: Краснов Филипп Саввич

Отец ребёнка: Краснов Савва Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Сын: Краснов Василий Саввич

Отец ребёнка: Краснов Савва Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Краснов Иван Саввич

Отец ребёнка: Краснов Савва Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.05.1814

Дочь: Мавра Саввична

Отец ребёнка: Краснов Савва Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.01.1817

Сын: Краснов Савва Саввич

Отец ребёнка: Краснов Савва Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.04.1825

Сын: Краснов Захар Саввич

Отец ребёнка: Краснов Савва Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Варвара Саввична

Отец ребёнка: Краснов Савва Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1829 и 1833
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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