Краснова (Шаимова) Екатерина Еремеевна
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиМежду 1829 и 1833
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Шаимов Еремей Афанасьевич
Мать: не указана
Крещение
21.03.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.01.1804
Сын: Краснов Козма Саввич
Отец ребёнка: Краснов Савва Григорьевич
Бракосочетание
12.02.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1806
Отец ребёнка: Краснов Савва Григорьевич
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Краснов Савва Григорьевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Краснов Иван Саввич
Отец ребёнка: Краснов Савва Григорьевич
Рождение ребёнка
19.05.1814
Дочь: Мавра Саввична
Отец ребёнка: Краснов Савва Григорьевич
Рождение ребёнка
21.01.1817
Сын: Краснов Савва Саввич
Отец ребёнка: Краснов Савва Григорьевич
Рождение ребёнка
06.04.1825
Сын: Краснов Захар Саввич
Отец ребёнка: Краснов Савва Григорьевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Варвара Саввична
Отец ребёнка: Краснов Савва Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1829 и 1833