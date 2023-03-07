Краснов Савва Саввич
Место рождения
Дата рождения21.01.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1817
Рождение ребёнка
19.02.1847
Дочь: Евдокия Саввична
Мать ребёнка: Краснова Марфа Артемьевна
Рождение ребёнка
19.02.1847
Дочь: Феодора Саввична
Мать ребёнка: Краснова Марфа Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Краснова 1-я Краснова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно