Краснов Савва Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснов Савва Саввич

Краснов Савва Саввич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

21.01.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1817

Отец: Краснов Савва Григорьевич

Мать: Краснова Екатерина Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.02.1847

Дочь: Евдокия Саввична

Мать ребёнка: Краснова Марфа Артемьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.02.1847

Дочь: Феодора Саввична

Мать ребёнка: Краснова Марфа Артемьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Марфа Артемьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова 1-я Краснова

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close