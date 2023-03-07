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(Краснова) Евдокия Саввична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

19.02.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1847

Отец: Краснов Савва Саввич

Мать: Краснова Марфа Артемьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.02.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемницы | Евдокия, дочь Космы Меркурьева Сухова | Агафия, дочь Иоакима Меркурьева Сухова
Смерть
Неизвестно
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