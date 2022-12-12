(Краснова) Феодора Саввична
Место рождения
Дата рождения19.02.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1847
Отец: Краснов Савва Саввич
Крещение
20.02.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемницы | Евдокия, дочь Космы Меркурьева Сухова | Агафия, дочь Иоакима Меркурьева Сухова
Смерть
Неизвестно