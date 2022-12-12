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Краснов Захар Саввич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

06.04.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Крещение
10.03.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Федора Усова дочь девица Параскева
Рождение
06.04.1825

Отец: Краснов Савва Григорьевич

Мать: Краснова Екатерина Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Краснов Андрей Захарович

Мать ребёнка: Краснова Матрона Абрамовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова 1-я Краснова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Матрона Абрамовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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