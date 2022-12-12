Краснов Захар Саввич
Место рождения
Дата рождения06.04.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
10.03.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Федора Усова дочь девица Параскева
Рождение
06.04.1825
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Краснова Матрона Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Краснова 1-я Краснова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно