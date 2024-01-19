Краснов Василий Саввич
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Краснова Мелания
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Краснова Мелания
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ветошкина Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Краснова Мелания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Краснова Мелания
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850