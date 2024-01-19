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Краснов Василий Саввич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1809

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Краснов Савва Григорьевич

Мать: Краснова Екатерина Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Краснов Егор Васильевич

Мать ребёнка: Краснова Мелания

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Краснов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Краснова Мелания

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ветошкина Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Краснова Мелания

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова Мелания

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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