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Краснова Мелания

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Краснов Егор Васильевич

Отец ребёнка: Краснов Василий Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Краснов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Краснов Василий Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ветошкина Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Краснов Василий Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Василий Саввич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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