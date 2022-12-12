Краснова Мелания
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Краснов Василий Саввич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Краснов Василий Саввич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ветошкина Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Краснов Василий Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858