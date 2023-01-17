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Краснов Павел Васильевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Краснов Василий Саввич

Мать: Краснова Мелания

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1862

Жена: Краснова Анна Павловна

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.04.1863

Сын: Краснов Гавриил Павлович

Мать ребёнка: Краснова Анна Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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