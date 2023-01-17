Краснов Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Краснов Василий Саввич
Мать: Краснова Мелания
Бракосочетание
12.02.1862
Жена: Краснова Анна Павловна
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.04.1863
Мать ребёнка: Краснова Анна Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно