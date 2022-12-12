Краснова Агриппина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова Агриппина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Краснов Иван Козмич

Отец ребёнка: Краснов Козма Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ирина Козминична

Отец ребёнка: Краснов Козма Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анастасия Козминична

Отец ребёнка: Краснов Козма Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Козма Саввич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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