Винокурова Степанида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Китаева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Винокуров Андрей Иакинфович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Винокуров Андрей Иакинфович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834