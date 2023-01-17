Винокурова Степанида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВинокурова Степанида Андреевна

Винокурова Степанида Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Китаева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Винокуров Андрей Иакинфович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Сын: Винокуров Иван Андреевич

Отец ребёнка: Винокуров Андрей Иакинфович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винокуров Андрей Иакинфович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
После 1834
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close