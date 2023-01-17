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Глебов Григорий Матвеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

02.02.1820

Дата смерти

15.02.1820

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1820

Отец: Глебов Матвей Никитич

Мать: Глебова Анна Авдеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.02.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник того же завода Назар Силин Кисельков
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
15.02.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
15.02.1820
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Худобой
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