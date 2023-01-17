Глебов Григорий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1820
Дата смерти15.02.1820
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1820
Отец: Глебов Матвей Никитич
Мать: Глебова Анна Авдеевна
Крещение
06.02.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник того же завода Назар Силин Кисельков
Место жительства
Неизвестно
Похороны
15.02.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
15.02.1820
Причина смерти: Худобой