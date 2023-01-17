Бузина Агафия Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузина Агафия Саввична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Глебова Анна Авдеевна

Отец ребёнка: Бузин Авдей Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Сорокина Евдокия Авдеевна

Отец ребёнка: Бузин Авдей Саввич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.03.1800

Дочь: Дарья Авдеевна

Отец ребёнка: Бузин Авдей Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузин Авдей Саввич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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