Бузина Агафия Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Глебова Анна Авдеевна
Отец ребёнка: Бузин Авдей Саввич
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Сорокина Евдокия Авдеевна
Отец ребёнка: Бузин Авдей Саввич
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.03.1800
Дочь: Дарья Авдеевна
Отец ребёнка: Бузин Авдей Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бузин Авдей Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно