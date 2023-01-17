Сорокин Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Сорокин Григорий Ульянович
Мать: Сорокина Екатерина
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Сорокина Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Серафима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Сорокина Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1854