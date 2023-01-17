Сорокин Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Михаил Григорьевич

Сорокин Михаил Григорьевич

avatar

Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1810

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Сорокин Григорий Ульянович

Мать: Сорокина Екатерина

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Сорокина Мария Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Серафима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Сорокина Мария Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Мария Степановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1854
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close