Сорокина Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Сорокин Михаил Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Сорокин Михаил Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Михаил Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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