Сорокина Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Сорокин Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Сорокин Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно