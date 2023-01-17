Кондюрина (Сорокина) Ирина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Сорокин Григорий Ульянович
Мать: Сорокина Екатерина
Бракосочетание
19.02.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.08.1843
Дочь: Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Землянников Игнатий Ипатиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно