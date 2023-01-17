Кондюрина (Сорокина) Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Сорокина) Ирина Григорьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Сорокин Григорий Ульянович

Мать: Сорокина Екатерина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
19.02.1819

Муж: Кондюрин Степан Наумович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1836

Муж: Землянников Игнатий Ипатиевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.08.1843

Дочь: Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Землянников Игнатий Ипатиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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