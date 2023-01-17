Кондюрин Степан Наумович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Крещение
17.11.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница разходчика Ефима Вавилова жена Фекла Иванова
Крещение
18.06.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.09.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
08.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
16.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
06.01.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
03.02.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.02.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.02.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.06.1830
Сын: Кондюрин Аполлон Степанович
Мать ребёнка: Кондюрина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Кондюрин Николай Степанович
Мать ребёнка: Кондюрина Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1838
Сын: Кондюрин Гавриил Степанович
Мать ребёнка: Кондюрина Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Кондюрина Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
14.09.1847
Мать ребёнка: Кондюрина Екатерина Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно