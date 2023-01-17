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Кондюрин Степан Наумович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Кондюрин Наум Михайлович

Мать: Кондюрина Акилина Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.11.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница разходчика Ефима Вавилова жена Фекла Иванова
Крещение
18.06.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.09.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
08.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
16.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
06.01.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
03.02.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.02.1819

Жена: Кондюрина Анна Васильевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.02.1819

Жена: Кондюрина Ирина Григорьевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.06.1830

Сын: Кондюрин Аполлон Степанович

Мать ребёнка: Кондюрина Анна Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Кондюрин Николай Степанович

Мать ребёнка: Кондюрина Екатерина Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кондюрин Гавриил Степанович

Мать ребёнка: Кондюрина Екатерина Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кондюрин Наум Степанович

Мать ребёнка: Кондюрина Екатерина Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.09.1847

Сын: Кондюрин Петр Степанович

Мать ребёнка: Кондюрина Екатерина Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Екатерина Ильинична

Смерть
Неизвестно
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