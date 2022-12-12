Кондюрин Аполлон Степанович
Место рождения
Дата рождения?.06.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1830
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Кондюрин Василий Аполлонович
Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Прокопьевна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Александра Аполлоновна
Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Прокопьевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Таисия Аполлоновна
Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно