Кондюрин Аполлон Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондюрин Аполлон Степанович

Кондюрин Аполлон Степанович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.06.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1830

Отец: Кондюрин Степан Наумович

Мать: Кондюрина Анна Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Кондюрин Василий Аполлонович

Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Прокопьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Александра Аполлоновна

Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Прокопьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Таисия Аполлоновна

Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Прокопьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Ирина Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close