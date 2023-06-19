Кондюрина (Осипова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Осипов Василий Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.06.1830
Сын: Кондюрин Аполлон Степанович
Отец ребёнка: Кондюрин Степан Наумович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно