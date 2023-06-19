Кондюрина (Осипова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Осипова) Анна Васильевна

Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Осипов Василий Алексеевич

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
19.02.1819

Муж: Кондюрин Степан Наумович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.06.1830

Сын: Кондюрин Аполлон Степанович

Отец ребёнка: Кондюрин Степан Наумович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно